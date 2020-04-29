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Suruç Ovası'nda fıstık üretimi yaygınlaştırılacak - ŞANLIURFA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarımsal ürünlerinden fıstığın üretiminin Suruç Ovası'nda da yaygınlaştırılması için ilçe ziraat odasınca fide yetiştirilmeye başlandı.

Suruç Ovası'nda fıstık üretimi yaygınlaştırılacak - ŞANLIURFA
29.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:05

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarımsal ürünlerinden fıstığın üretiminin Suruç Ovası'nda da yaygınlaştırılması için ilçe ziraat odasınca fide yetiştirilmeye başlandı.

Yüksek getirisi dolayısıyla son dönemlerde üreticilerin daha fazla rağbet ettiği fıstık, başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere birçok ilde yetiştiriliyor.

Kuruyemiş olarak tüketilmesinin yanında tatlıdan yemeğe Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinde kullanılan fıstık, yurt dışından da ilgi görüyor.

Suruç Ziraat Odası da ilçede fıstıkla ilgilenen üretici sayısının artması üzerine fıstık fidanı üretimine yöneldi.

"Sulanabilir alanların artmasıyla Suruç Ovası cazibe merkezine dönüştü"

Suruç Ziraat Odası Başkanı Ayhan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin Türkiye'nin en verimli arazilerine sahip olduğunu belirterek, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında sulanabilir alanların artmasıyla Suruç Ovası'nın cazibe merkezine dönüştüğünü ifade etti.

Suruç'ta fıstık yetiştiriciliğinin gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Kılıç, "İlçede ilk ve tek tüplü fidan üretim tesisini kurduk. Tohumla, ilk etapta 170 bin fidan yetiştirmeye başladık. Bunları biraz büyüttükten sonra bahçelere vereceğiz. Hedefimiz, ilçede fıstık üreticiliğini daha da genişletmek." dedi.

Kılıç, elde ettikleri fidanları ilk etapta üreticilere ücretsiz olarak dağıtacaklarını da sözlerine ekledi.

Odanın tarım danışmanı Songül Akaltun da fıstık yetiştiricilerinin fidan talebini karşılamak için tüplü fıstık fidanı üretim tesisini kurduklarını söyledi.

Akaltun, tüplere yerleştirilen tohumlardan iyi sonuç elde ettiklerini belirterek, "Hava şartlarına bağlı olarak ocak ayında işlemlere başladık. Buradaki amacımız dışarıdan fide alıp bahçemize tesis edeceğimize kendi tohumumuzdan kendimiz fide yetiştirerek bahçelerimize dikmek. Çiftçimiz onlarca kilometre uzaklıktan fıstık fidanı alacaklarına kendi ilçemizde bunları geliştirip vatandaşımıza sunmaya çalışacağız." diye konuştu.

Tarım danışmanı Halide Sinanoğlu Yıldıztekin de bölge için fıstığın yerinin ayrı olduğunu ifade etti.

Çiftçilere destek olmak için bu tesisi kurduklarını vurgulayan Yıldıztekin, şunları kaydetti:

"Ekonomik olarak bizim çiftçiler pamuk üretimine daha çok önem veriyorlar. Bahçe üretimi ikinci sırada geliyor. Bahçe üretimine çiftçimizi teşvik etmek için bazı çalışmalar yaptık. Bu çalışmalardan bir tanesi de tüplü fidan yetiştiriciliği."

Suruç Ovası'nda fıstık üretimi yaygınlaştırılacak - ŞANLIURFA

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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