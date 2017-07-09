Suruç'a Şehit Ateşi Düştü (3)

ARKADAŞLARIYLA OYNARKEN CANLI YAYIN YAPMIŞ



Bitlis'in Hizan İlçesi'nde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'in, üs bölgesi ve değişik yerlerde sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Şehit Uzman Onbaşı Halil Ateş'in, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı görüntülerde; Bitlis'teki askeri araçların da bulunduğu üs bölgesinde arkadaşlarıyla misket oynadığı, Gaziantep'te arabayla dolaştığı, Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'nde ise Atatürk Barajı'nda tekneyle Rum Kale ve tarihi yerleri gezdiği görülüyor. Şehit Ateş, arkadaşlarını oynarken çektiği ve kendisinin de eşlik ettiği görüntülerin sonunda "Hadi kendinize iyi bakın, görüşmek üzere" dedikten sonra yayını sonlandırdığı görülüyor. Şehit Ateş'in sosyal medya hesabında da yer alan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından da beğenilip paylaşıldı.



