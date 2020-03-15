Suriyeliler M4 karayolunda devriye atan Rus askerlerini protesto etti İdlib'de Suriyeliler, M4 karayolunda devriye atan Rus askerlerini protesto etti.

İdlib'de Suriyeliler, M4 karayolunda devriye atan Rus askerlerini protesto etti.

Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında, İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi başladı. Suriyeli siviller, Rus devriyelerin Lazkiye, Halep ve İdlib bağlayan M4 karayolundan geçişini protesto etti. Gösteriler devriye öncesinde de, devriye sırasında da devam etti.

(İHA)

Kaynak: İHA