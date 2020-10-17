Suriyeli göçmen, Mezopotamya kültürünü taşa işliyor

SURİYE'deki iç savaş nedeniyle 7 yıl önce Mardin'e göç eden Sabah Kasım Gargüli (64), 28 yıl boyunca arkeologların yanında restorasyon çalışmalarında öğrendiği taş işlemeciliğiyle, Asur ve Sümerlere ait tarihi eserlerin benzerlerini yaparak geçimini sağlıyor.

SURİYE'deki iç savaş nedeniyle 7 yıl önce Mardin'e göç eden Sabah Kasım Gargüli (64), 28 yıl boyunca arkeologların yanında restorasyon çalışmalarında öğrendiği taş işlemeciliğiyle, Asur ve Sümerlere ait tarihi eserlerin benzerlerini yaparak geçimini sağlıyor. Garguli, 50 ile 200 TL arasında değişen fiyatlarla sattığı eserlerinin tamamının Mezopotamya kültürünü yansıttığını söyledi.

Suriyeli Sabah Kasım Garguli, 2013 yılında ülkesindeki iç savaş sonrası yaşadığı Amuda kentinden eşi ve kızıyla göç ederek Mardin'e yerleşti. Garguli, Suriye'de 28 yıl boyunca arkeologların yanında, restorasyon işlerinde çalışarak öğrendiği taş işlemeciliğini, tarihi çarşı merkezinde kiraladığı küçük bir dükkanda sürdürmeye başladı. Kırsaldan topladığı değişik türdeki taşlara, özellikle Mezopotamya kültürünü yansıtan eserleri işleyen Garguli, bunları dükkanına gelen yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuyor. Garguli, 50 ile 200 TL arasında değişen fiyatlarla sattığı eserleriyle hem geçmişi günümüze aktarmaya çalışıyor hem de ailesinin geçimini sağlıyor.

'BASIMA HAZIR 16 KİTABIM VAR'Taş işlemeciliği sayesinde kimseden maddi destek almadan yaşamını sürdürdüğünü anlatan Garguli, şunları kaydetti:

"Ustalardan aldığım eğitimle arkeoloji alanında bakım ve onarım işleri yaptım. Aslında ben bir şairim. 2 şiir kitabım var. 5'i şiir olmak üzere 16 da basılmaya hazır, deneme ve romanım var. Savaş çıkmasaydı o kitaplarımı da yayınlayacaktım ama olmadı. Heykel sanatı sayesinde bugün Mardin'de kimseye muhtaç olmadan hayatımı sürdürüyorum. 28 yıl boyunca arkeologlarla, restorasyon işlerinde çalıştım. Aslen Mardinliyiz ama bütün yaşamım Suriye'de geçti. Sonra Suriye bozuldu, savaş çıktı ve buraya geldim. Annem, 1936'da burada öğretmenmiş. Buranın yanı sıra Nusaybin'de, Şanlıurfa'da öğretmenlik yapmış. Daha sonra evlenip Suriye'ye gitmiş. Heykellerimi gelen turistlere gösteriyorum. Heykellerin hepsi eski Mezopotamya'ya ait eserleri yansıtıyor. Asurlar ve Sümerlere ait eserleri yapıyorum. Fiyatları 50 ile 200 TL arasında değişiyor. Bazıları 2-3 günümü alıyor. Hepsini çekiç ve keski ile yapıyorum. Makine yok, hepsi emek işi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA