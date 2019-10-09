Suriye sınırında siviller bölgeyi terk ediyor

Suriye sınırında siviller bölgeyi terk ediyor

09.10.2019 18:20
Suriye sınırında siviller bölgeyi terk ediyor
Kaynak: DHA
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