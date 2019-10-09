Suriye sınırında siviller bölgeyi terk ediyor

HDP'li isim, Türk askerlerine dua eden Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Ataların mezarda ters dönüyordur
AB üyesi 28 ülkeden ortak açıklama: Türkiye operasyona son vermeli, güvenli bölge için maddi yardım sağlanmayacak
Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: ABD operasyonu onaylamıyor
HDP'li Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ten skandal paylaşım
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