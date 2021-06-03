Şüpheli araçtan 7 bin adet uyuşturucu hap çıktı
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Şüpheli araçtan 7 bin adet uyuşturucu hap çıktı

Şüpheli araçtan 7 bin adet uyuşturucu hap çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te otoban batı girişinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 7 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gaziantep'te otoban batı girişinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 7 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoban batı girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada araç içerisine gizlenmiş halde 7 bin adet captagon hap ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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