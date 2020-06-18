Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 17 Haziran Çarşamba Süper Piyango çekilişi
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Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 17 Haziran Çarşamba Süper Piyango çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 17 Haziran Çarşamba çekilişi gerçekleşti. Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 17 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 100 bin sahibini buldu. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 17 Haziran Çarşamba Süper Piyango çekilişi
18.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:17

Süper Piyango çekilişi canlı yayında belirlendi. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 17 Haziran sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 100 bin TL sahibini buldu. İşte, 17 Haziran Çarşamba Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

KAZANAN NUMARALAR

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

216227

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

072716 092306 145054 167088 252014 268007

299238 346794 453517 472967

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

075367 096426 301635 304022 356520

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

1 - 6

Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 17 Haziran Çarşamba Süper Piyango çekilişi

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.

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