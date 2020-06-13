Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 12 Haziran Cuma Süper Piyango çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 12 Haziran Cuma çekilişi yapıldı. Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 12 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 50 bin sahibini buldu. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

Süper Piyango çekilişi canlı yayında açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 12 Haziran sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 50 bin TL sahiplerini buldu. İşte, 12 Haziran Cuma Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

KAZANAN NUMARALAR

50000 TL ikramiye kazanan numaralar

036332 126063 134418 153894 311227

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

000716 012703 016319 035371 042384 084878

089812 090984 092268 096416 102779 121594

132338 137902 142741 146281 152650 165927

167049 168912 184385 188815 189874 198040

208288 217233 217572 232634 241393 246683

255567 255809 289065 303123 310711 319933

321225 338433 342385 344722 362523 366218

369054 380926 397561 422197 440696 453435

459404 471871

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

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SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.