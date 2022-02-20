Süper Lig tarihinin en ilginç maçlarından biri oldu! Erol Bulut'un Gaziantep'i darmadağın

Gaziantep Fk'yı deplasmanda 3-0 yenip maç fazlasıyla 3. sıraya yükselen Mavi Şimşekler, oynadığı futbolla da tüm futbolseverlerin beğenisini toplamaya devam ediyor.

GÜNAY COŞTU

Gaziantep Fk kalecisi Günay Güvenç'in kurtardığı 2 penaltı takımına fayda getirmedi. 2 penaltıda kaleci Günay'a takılan Assombalonga, akan oyunda ise 2 gol kaydetti. Adana Demir'in diğer golünü Bjarnason'dan geldi.

NEFES KESTİ

Adana Demir farkı açacak, Gaziantep de beraberliği getirebilecek pozisyonları kaçırdı. Çizgiden çıkarılan toplar ve tartışmalı kararlarla bu maç Süper Lig'de unutulmazlar arasında yazdırdı.

BULUT'UN ÖĞRENCİLERİ KAYIP, DEMİR İSE ZİRVEYE

Erol Bulut'un ekibi Gaziantep, ligin ikinci yarısında düşüşe geçti. Antep ekibi son 5 haftada üçüncü yenilgisini aldı. Adana Demirspor, son 11 haftada bir kez kaybetti. Adana Demir, 44 puanla ligin 3. sırasına yerleşti.

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