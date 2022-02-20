Süper Lig tarihinin en ilginç maçlarından biri oldu! Erol Bulut'un Gaziantep'i darmadağın
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Adana Demirspor arasındaki maç nefes kesti. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Adana Demir'de Assombalonga 2 penaltı kaçırdı, 2 de gol attı. Çizgiden çıkarılan toplar, tartışmalı kararlarla bu maç unutulmazlar arasına adını yazdırdı.
Gaziantep Fk'yı deplasmanda 3-0 yenip maç fazlasıyla 3. sıraya yükselen Mavi Şimşekler, oynadığı futbolla da tüm futbolseverlerin beğenisini toplamaya devam ediyor.
Gaziantep Fk kalecisi Günay Güvenç'in kurtardığı 2 penaltı takımına fayda getirmedi. 2 penaltıda kaleci Günay'a takılan Assombalonga, akan oyunda ise 2 gol kaydetti. Adana Demir'in diğer golünü Bjarnason'dan geldi.
Adana Demir farkı açacak, Gaziantep de beraberliği getirebilecek pozisyonları kaçırdı. Çizgiden çıkarılan toplar ve tartışmalı kararlarla bu maç Süper Lig'de unutulmazlar arasında yazdırdı.
Erol Bulut'un ekibi Gaziantep, ligin ikinci yarısında düşüşe geçti. Antep ekibi son 5 haftada üçüncü yenilgisini aldı. Adana Demirspor, son 11 haftada bir kez kaybetti. Adana Demir, 44 puanla ligin 3. sırasına yerleşti.