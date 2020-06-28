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Süper Lig: Sivasspor: 0 Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, Kayserispor'u konuk etti.

Süper Lig: Sivasspor: 0 Kayserispor: 2 (Maç sonucu)
28.06.2020 20:43 | Son Güncelleme: 28.06.2020 20:56

Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, Kayserispor'u konuk etti. Mücadele Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Kayserispor'da savunmayı geçerek ceza sahasının içerisine giren Mensah'ın şutu kale direğinin yanından dışarı çıktı.

54. dakikada savunmadan seken topta ceza sahası dışarısında topla buluşan Ziya Erdal'ın yerden şutunu kaleci Lung çeldi.

67. dakikada Pedro'nun ceza sahası dışından şutu kaleci Samassa'da kaldı.

80. dakikada Ziya Erdal'ın ceza sahası içerisinde rakip futbolcuyla müdahalesinde maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda Mensah meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-2

90+4. dakikada Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından yerden yaptığı vuruşu kaleci Lung güçlükle çeldi.

90+5. dakikada Sivasspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Claudemir'in şutu kaleci Lung'da kaldı.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

Sivasspor: Samassa x, Marcelo xx, Aaron xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi x (Armin Derlek dk. 78 x), Emre Kılınç xx, Fatih Aksoy xx (Ziya Erdal dk. 46 x), Claudemir xx, Mert Hakan Yandaş x (Erdoğan dk. 70 x), Fernandao xx (Kone dk. 59 x), Yatabare x (Skuletic dk. 70 x)

Yedekler: Muammer, Cofie, Papp, Samba Camara, Barış Yardımcı

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kayserispor: Lung xx, Rienstra x (Yasir Subaşı dk. 29 xx), Sapunaru xx, Diego Angelo xx, Djedje xx, Hasan Hüseyin Acar xxx (Miguel Lopes dk. 77 x), Campanharo xx, Pedro Henrique xx, Mensah xxx, Kravets xx (Situm dk. 69 x), Mesanovic xx

Yedekler: İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Emre Demir, Ömer Uzun, Aksel Aktaş, Mert Kula, Cenk Şahin

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Goller: Hasan Hüseyin Acar (dk. 45+3), Mensah (dk. 84) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Ziya Erdal (Sivasspor), Mensah, Mesanovic, Yasir Subaşı, Miguel Lopes (Kayserispor) - SİVAS

Kaynak: İHA

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