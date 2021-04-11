Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor.

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Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

9. dakikada Sefa Yılmaz'la verkaç yaparak ceza sahasına giren Ayite'nin vuruşu kaleci Korcan'ın solundan dışarı çıktı.

21. dakikada Pinto'nun serbest vuruşunda topu önünde bulan Badji takımını 1-0 öne geçirdi. VAR'dan gelen uyarıyla Serkan Tokat, Bajdi'nin topu elle kontrol ettiğine karar verdi ve golü iptal etti.

33. dakikada Alper'in sağ kanada çıkardığı topla birlikte ceza sahası içine giren Kitsiou'nun şutunda meşin yuvarlak yerden dışarı çıktı.

34. dakikada Candeias'ın ara pasında topla buluşan Lima'nun vuruşunda kaleci Korcan'ı meşin yuvarlağı kurtardı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Serkan Tokat xx, Alpaslan Dedeş xx, Bahtiyar Birinci xx

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Sarlija xx, Pinto xx, İbrahim Akdağ xx, Çekiçi xx, Paintsil xx, Alper Potuk xx, Börven xx, Badji xx

Yedekler: Furkan Bekleviç, Michal Pazdan, Erdi Dikmen, Orkan Çınar, Ali Kaan Güneren, Geraldo, Lukasik, Voca, Emre Güral, Atila Turan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xx, Arda Kızıldağ xx, Diego xx, Polomat xx, Soner Dikmen xx, Piris da Motta xx, Sefa Yılmaz xx, Candeias xx, Ayite xx, Lima xx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Furman, Stancu, Sio, Metehan Mert, İlker Karakaş, Ömürcan Artan, Mustafa Hüseyin Seyhan, Murat Yıldırım

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Sarı kart: Çekiçi (MKE Ankaragücü) - ANKARA

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
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