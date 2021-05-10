SÜPER LİG KUTLAMASINDA MAGANDA KURŞUNUYLA YARALANDI
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SÜPER LİG KUTLAMASINDA MAGANDA KURŞUNUYLA YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GiRESUN'un Eynesil ilçesinde GZT Giresunspor'un Süper Lig'e yükselmesiyle yaşanan kutlamalarda, havaya açılan ateş sonucu evinde ayağına camdan giren mermi isabet eden Hanım Boz (52), yaralandı.

GiRESUN'un Eynesil ilçesinde GZT Giresunspor'un Süper Lig'e yükselmesiyle yaşanan kutlamalarda, havaya açılan ateş sonucu evinde ayağına camdan giren mermi isabet eden Hanım Boz (52), yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan ve o anları anlatan Boz, 'Ambulansla hastaneye gittim, çok korktum, Allah kimsenin başına vermesin' dedi.

TFF 1'inci Lig 34'üncü haftası büyük bir heyecana sahne olurken, deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 mağlup eden ve sezonu ikinci sırada tamamlayan GZT Giresunspor, 44 yılın ardından yeniden üst ligde yarışma şansını yakaladı. Giresun'da taraftarlar Süper Lig sevincini evlerinde yaşadı. Eynesil ilçesine bağlı Ören Beldesi Belen Mahallesi'nde kutlamalar sırasında havaya ateş edilmesi sonucu evindeki kanepede yatan Hanım Boz'un ayağına camdan giren mermi isabet etti. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri tarafından Boz, ambulansla Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerde merminin camdan girip Boz'un ayağına saplandığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'ÇOK KORKTUM'

Tedavisinin ardından taburcu olan ve yaşadıklarını anlatan Hanım Boz, 'Ayağımdan kanlar akmaya başladı, ben de bağırmaya başladım. Komşular, 'bir şey yok' diye beni sakinleştirmeye çalıştı. Ambulansa hastaneye gittim, çok korktum, Allah kimsenin başına vermesin. Bizim köyde bunların olmaması lazım? dedi.

SÜPER LİG KUTLAMASINDA MAGANDA KURŞUNUYLA YARALANDI
SÜPER LİG KUTLAMASINDA MAGANDA KURŞUNUYLA YARALANDI
SÜPER LİG KUTLAMASINDA MAGANDA KURŞUNUYLA YARALANDI
SÜPER LİG KUTLAMASINDA MAGANDA KURŞUNUYLA YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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