Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Süper Lig'in 39. haftasında Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada gelişen Karagümrük atağında ceza sahası yayı önünde topla buluşan Borini'nin şutu savunmaya da çarparak az farkla kornere çıktı.

5. dakikada topla birlikte sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Bytyqi'nin şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

19. dakikada Bytyqi'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortasında Jevtovic bekletmeden vurdu ancak top kaleci Viviano'nun ellerinde kaldı.

24. dakikada sağ kanattan Bytyqi'nin kullandığı serbest vuruşta Cikalleshi kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ama VAR'ın uyarısıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

30. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aksel'in sert şutunda kaleci Sehic topu kornere çelmeyi başardı.

30. dakikada Borini'nin sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkteki Ndao topu kaleye göndermek istedi. Lens'in de dokunduğu top ağlarla buluştu. 0-1

33. dakikada Konyaspor'un soldan kullandığı köşe vuruşunda Jevtovic'in ön direkte topu kafayla arka direğe aşırttığı topa düzgün kafa vuruşunu yapan Ahmet Çalık, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İsmail Şencan xx, Kamil Çetin xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet xxx, Abdülkerim x, Guilherme xx, Amir xx, Jevtovic xxx, Sekidika x, Rahmanovic xx, Bytyqi xxx, Cikalleshi xx

Yedekler: Eray, Volkan, Adil, Oğuz Kağan, Shengelia, Miya, Barış, Diomande, Musa, Daci

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fatih Karagümrük: Viviano x, Serhat x, Fatih xx, Zukanovic xx, Balkovec xx, Biglia xx, Ndao xx, Efe xx, Aksel xx, Lens xx, Borini x

Yedekler: Yavuz, Koray, Mevlüt, Egemen, Salibur, Campi, Bora, Ömer Faruk, Ali Rıza, Castro

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Lens (dk. 30) (Fatih Karagümrük), Ahmet Çalık (dk. 33) (Konyaspor)

Sarı kart: Lens (Fatih Karagümrük) - KONYA

Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş, Salih Uçan'a sezon sonunda imzayı attırıyor
Beşiktaş, Salih Uçan'a sezon sonunda imzayı attırıyor
Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti
Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti
Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, 'Lan şerefsiz' diye bağırdıktan sonra yayından atıldı
Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, "Lan şerefsiz" diye bağırdıktan sonra yayından atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Hülya Avşar Burak Sergen Seren Serengil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig: Konyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı) - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 17:40:55. #1.15#

title