Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic'in son çizgiye inip Barış Alper Yılmaz'ı çalımlayarak ceza sahası sağ çaprazında dar açıdan çektiği şutu Muslera çeldi. Dönen topu Taylan Antalyalı uzaklaştırdı.

62. dakikada Hadergjonaj'ın sağ taraftan ceza alanına ortasında Taylan'ın sektirdiği topa arka direkte Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

66. dakikada Taylan Antalyalı'dan topu kapan Yusuf Erdoğan bekletmeden pasını Umut Bozok'a aktardı. Bu oyuncunun ceza yayından yaptığı plase vuruş ağlarla buluştu. 2-2

74. dakikada Van Aanholt'un ara pasında Mustafa Muhammed'in ceza sahası sol çaprazında dönerek yaptığı vuruşta topu kaleci Ertuğrul iki hamlede kontrol etti.

80. dakikada Kerem'in pasında savunmanın arkasına sarkan Feghouli'nin kaleci Ertuğrul'u çalımlayıp sağ çaprazdan çektiği şutta Tarkan Serbest meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Florent Hadergjonaj xx, Jeffrey Bruma xx, Tarkan Serbest xx, Evren Elmalı xx, Loret Sadiku xx, Michal Travnik xx, Yusuf Erdoğan xx (Ahmet Engin dk. 82 ?), Haris Hajradinovic xx (Doğucan Haspolat dk. 90+2 ?), Kevin Varga xx (Umut Bozok dk. 46 x), Nicolai Jörgensen xx (Valentin Eysseric dk. 82 ?)

Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Mortadha Ben Ouannes, Sakıb Aytaç, Tomas Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Galatasaray: Fernando Muslera xx, Sacha Boey xx, Christian Luyindama xx, Victor Nelsson xx, Patrick van Aanholt xx (Ömer Bayram dk. 74 x), Berkan Kutlu xx, Barış A. Yılmaz xx (Ryan Babel dk. 65 x), Kerem Aktürkoğlu xx, Alexandru Cicaldau xx (Taylan Antalyalı dk. 46 xx), Olimpiu Morutan xx (Sofiane Feghouli dk. 72 x), Mbaye Diagne xx (Mustafa Muhammed dk. 46 xx)

Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Cicaldau (dk. 32), Kerem Aktürkoğlu (dk. 38) (Galatasaray), Jörgensen (dk. 45+2), Umut Bozok (dk. 66) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Sadiku, Eysseric (Kasımpaşa)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı