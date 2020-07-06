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Süper Lig'in 31'inci haftasında yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

GENÇLERBİRLİĞİNordfeldt, Erdem, Flavio, Zargo, Halil İbrahim, Baiano, Sessegnon, Candeias, Mats, Sio (Sefa) StancuSAKAT: Ömer Tatlısu, Nadir Çiftçi, AyiteCEZALI: YokFENERBAHÇEAltay - Dirar, Gustavo, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Jailson, Deniz, Ferdi, Ozan, Vedat MuriçSAKAT: Tolga Ciğerci,...

Süper Lig'in 31'inci haftasında yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;
06.07.2020 11:41 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:48

GENÇLERBİRLİĞİ

Nordfeldt, Erdem, Flavio, Zargo, Halil İbrahim, Baiano, Sessegnon, Candeias, Mats, Sio (Sefa) Stancu

SAKAT: Ömer Tatlısu, Nadir Çiftçi, AyiteCEZALI: Yok

FENERBAHÇEAltay - Dirar, Gustavo, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Jailson, Deniz, Ferdi, Ozan, Vedat MuriçSAKAT: Tolga Ciğerci, Mehmet EkiciCEZALI: Serdar Aziz

------------------------------------------------MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMert- Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan, Visca, Aleksic, Crivelli, BaSAKAT: Azubuike*CEZALI: Epureanu

YUKATEL DENİZLİSPORTolgahan, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Özgür, Aissati, RodallegaSAKAT: Tiago Lopes

CEZALI: Yok


Kaynak: DHA

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