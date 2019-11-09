Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Erdem Özgenç'in bekletmeden ceza sahasına yaptığı ortada, müsait pozisyondaki Stancu'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
63. dakikada ceza sahasına topla buluşan Halil İbrahim Pehlivan'nın sol çaprazdan vuruşunda Kayserispor kalecisi Silviu Lung güçlükle kornere çeldi.
71. dakikada Kayserispor futbolcusu Nurettin Korkmaz'ın ortasında savunmanın uzaklaştırmadığı topta buluşan Emre Demir şık bir vuruş ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
76. dakikada Kayserispor savunmasının kaleciye verdiği geri pasta araya giren Stancu'nun vuruşunda Silviu Lung gole izin vermedi.
81. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte Sio'nun indirdiği topu altıpasta alan Stancu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Şansalan xx, Candaş Elbil xx, Mehmet Salih Mazlum xx,
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir xx, Halil İbrahim Pehlivan xx (Ahmet Oğuz dk. 89 ?), Erdem Özgenç xx Zargo Toure xx, Flavio Ramos xx, Daniel Candeias xx, Nadir Çiftçi x (Fabricio Baiano dk. 69 x), Berat Özdemir xx (Rahmetullah Berişbek dk. 80 x), Stephane Sessegnon xx, Giovanni Sio xxx, Bogdan Stancu xx
Yedekler: Abdoulaye Diallo, Mattias Bjarsmyr, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Sadio Diallo, Mats Seunstjens, Arda Kızıldağ
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
İstikbal Mobilya Kayserispor: Silviu Lung xx, Miguel Lopes xx, Aymen Abdennour xx, Yasir Subaşı xx, Hasan Hüseyin Acar xx, Bernard Mensah x (Emre Demir dk. 68 xxx), Brice Dja Djedje x (Bilal Başacıkoğlu dk. 86 ?), Pedro Henrique xx, Şamil Çinaz xx, Umut Bulut x (Nurettin Korkmaz dk. 67 x), Emmanuel Adebayor xx
Yedekler: İsmail Çipe, Hakan Arıkan, Emirhan Civelek, Mert Kula, Benoit Poulai, Ben Rienstra
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Giovanni Sio (dk. 14), Bogdan Stancu (dk. 81) (Gençlerbirliği), Emre Demir (dk. 71) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Giovanni Sio, Daniel Candeias (Gençlerbirliği) - ANKARA