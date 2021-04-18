Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Kasımpaşa: 1 (İlk Yarı)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Kasımpaşa: 1 (İlk Yarı)

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Kasımpaşa: 1 (İlk Yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Fatih Terim: Bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum ama Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor
Fatih Terim: Bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum ama Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor
Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı maçta Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti
Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı maçta Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında sol çaprazdan ceza alanına giren Varga'nın vuruşu direkten geri döndü.

5. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Bistrovic'in çevirdiği ve savunmadan seken topu Thelin göğsüyle tamamlayarak ağlara gönderdi. 0-1

12. dakikada ceza alanında topla buluşan Dicko'nun sert ve tehlikeli vuruşunda top savunmadan döndü.

19. dakikada Hajradinovic'in ceza alanı dışından çektiği yerden sert şutu kaleci Günay'da kaldı.

20. dakikada gelişen Gaziantep atağında ceza alanında topla buluşan Kenan'a yapılan müdahaleye penaltı kararı verildi. VAR incelemesinin ardından önceki pozisyonda faul olduğu için penaltı kararı iptal edildi.

26. dakikada Bistrovic'in kullandığı köşe vuruşuna Tosic yakın mesafeden dokundu, top üstten auta gitti.

39. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Mirallas'ın sert şutu savunmadan geri döndü.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Metin xx, Murat Ergin Gözütok xx

Gaziantep FK: Günay xx, Olkowski x, Djilobodji xx, Miranda x, Güray Vural x, Andre Sousa x, Osama Rashid x, Kenan Özer x, Alexandru Maxim x, Mirallas x, Dicko x

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Alin Tosca, Junior Morais, Oğuz Ceylan, Jefferson, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp, Andre Felipe, Muhammet Demir, Bilal Başacıkoğlu

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj x, Tosic xx, Luckassen xx, Haddadi x, Loret Sadiku xx, Bistrovic xx, Hajradinovic xx, Kevin Varga x, Koomson x, Isaac Thelin xx

Yedekler: Ramazan Köse, Berk Çetin, Evren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tomas Brecka, Anıl Koç, Doğucan Haspolat, Yasin Dülger, Fode Koita, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Şenol Can

Gol: Isaac Thelin (dk. 5) (Kasımpaşa) - GAZİANTEP

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Kasımpaşa: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Kasımpaşa: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Kasımpaşa: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Kasımpaşa: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Kasımpaşa: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Kasımpaşa: 1 (İlk Yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Faik Öztrak Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Mesut Özil Ryan Babel Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Kasımpaşa: 1 (İlk Yarı) - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 17:05:58. #1.15#

title