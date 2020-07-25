Süper Lig: Fenerbahçe: 3 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Boldrin'den aldığı topla savunma arkasına sarkan Skoda'nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
60. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan ceza alanına yerden gönderdiği pasta Rodrigues, sağ çaprazdan düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
82. dakikada Milan Skoda'nın pasıyla ceza alanında meşin yuvarlağı önünde bulan Dario Melnjak'ın penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
90+6. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahasında topu alan Ozan Tufan, kaleciyi çalımlayarak attığı golle maçın skorunu belirledi. 3-1
Stat: Ülker
Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ekrem Kan xx
Fenerbahçe: Harun xx, Dirar xx, Serdar xx, Falette xx, Hasan Ali xx (Emir dk. 87 ?), Ozan xxx, Emre xxx (Zajc dk. 63 xx), Rodrigues xx (Muhammed dk. 76 x), Ferdi xx, Ömer Faruk xx (Emre Nasuh dk. 76 x), Allahyar xx
Yedekler: Altay, Erten, Murat, Cenk, Gürkan
Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Talbi xx, Ivanildo xx, Melnjak xx, Abdullah xx, Garmash xx (Sasse dk. 76 x), Oğuz Kağan xx, Boldrin xx, Tunay xx (Alberk dk. 76 x), Skoda xx
Yedekler: Tarık, Zafer, Atakan, Burak, Orhan, Boriachuk, Muhammet
Teknik Sorumlu: Mehmet Ali Karaca
Goller: Emre (dk. 39 pen.), Rodrigues (dk. 60), Ozan (dk. 90+6) (Fenerbahçe), Skoda (dk. 53) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Serdar (Fenerbahçe) - İSTANBUL
Kaynak: İHA