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Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı

Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
09.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 09.05.2020 15:43

Bir dönem Süper Lig'de top koşturan Cevher Toktaş'ın (33), koronavirüs şüphesiyle yatırıldığı hastanede boğarak öldürdüğünü itiraf etmesi sonucu cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ın, hastane bahçesindeki görüntüleri ortaya çıktı.

Bir dönem Süper Lig'de top koşturan Cevher Toktaş'ın (33), koronavirüs şüphesiyle yatırıldığı hastanede boğarak öldürdüğünü itiraf etmesi sonucu cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ın, hastane bahçesindeki görüntüleri ortaya çıktı. Toktaş'ın, oğlunu fotoğrafları ile görüntülerini çektikten kısa süre sonra boğarak öldürdüğü tahmin ediliyor.

2008- 2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Hacettepe Spor'da forma giyen, şimdilerde ise Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yıldırımspor'da oynayan Cevher Toktaş, 23 Nisan günü oğlu Kasım'ı, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Yapılan muayenenin ardından küçük Kasım, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Refakatçi olarak kalan Cevher Toktaş, aynı gün odadan çıkıp, oğlunun fenalaştığını söyledi. Doktorların müdahale ettiği çocuk, yoğun bakım ünitesine alındı. Ancak, yaklaşık 1,5 saat sonra hayatını kaybetti. Ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' nedeniyle hayatını kaybettiği yazılan küçük Kasım, bir gün sonra Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

11 GÜN SONRA GELEN İTİRAF

Kasım'ın, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı 23 Nisan'da ise babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olaydan 11 gün sonra, 4 Mayıs günü, Çarşı Polis Merkezi'ne giden Cevher Toktaş, oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Cevher Toktaş, oğlunu sevmediğini, hastanede sinir krizi geçirip öldürdüğünü söyledi. İfadesinde oğlunun, olaydan 2 hafta önce öksürmeye başladığını belirten Cevher Toktaş, "Koronavirüs tedbirlerinden dolayı oğlum Kasım'a virüs bulaşır korkusuyla hastaneye götürmedim. Oğlum Kasım'ın rahatsızlığı artınca annemin otomobiliyle 23 Nisan 2020'de Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdüm. Doktor oğlumu muayene etti. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırdı. Oğlumun yanında refakatçi olarak kaldım. Oğlum hastaneye yattıktan 2 saat sonra, odada ikimiz birlikteyken sinir krizi geçirdim" dedi.

Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı

"YASTIKLA KAFASINA BASTIRDIM"

Soğukkanlı bir şekilde cinayet anını anlatan Cevher Toktaş, "Yatakta sırt üstü yatan oğlumun üstüne yastık bastırdım. Yaklaşık 15 dakika boyunca yastığı hiç kaldırmadım. Bu arada oğlum çırpınıyordu. Ancak ben yastıkla baskıya devam ettim. Daha sonra oğlum hareketsiz kalınca yastığı çektim. Şüpheleri üzerimden atmak için, 'doktor' diye bağırmaya başladım. Ardından doktor ve sağlık görevlileri odaya geldi. Onlar da gelip oğluma müdahale ederek, yoğun bakım ünitesine aldı. Oğlumun 1,5 saat yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra ölüm haberini aldım" ifadelerini kullandı.

EŞİNİ ARAYIP, HABER VERMİŞ

Olayın ardından telefonla eşini arayıp haber verdiğini belirten Cevher Toktaş, "Kasım'ın ölüm haberini aldıktan sonra ne eşime ne de anne, babama oğlumu öldürdüğümü söylemedim. Cenazesini bir gün sonra hastaneden alarak, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verdik. Herkes oğlumun hastalıktan öldüğünü düşünüyordu. Eşim ve babam oğlumu benim öldürdüğümden habersizdi" dedi.

"OĞLUMU SEVMEDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Evde otururken bir anda vicdan azabı duyduğunu ve bu yüzden polise başvurup, suçunu itiraf ettiğini belirten Cevher Toktaş, şöyle devam etti:

"4 Mayıs akşamı eşimle evimizde otururken, bir anda olup bitenleri düşündüm ve rahatsız oldum. Eşime, 'benim biraz işim var' diyerek, evden çıktım. Çarşı Polis Merkezi'ne giderek olayı oradaki görevlilere anlattım.İki oğlum var. Ölen küçük oğlumu doğduktan sonra hiç sevemedim. Neden sevmediğimi de bilmiyorum. O gün oğlumu boğarak öldürmemin sebebi, sadece onu sevmemektir. Herhangi bir sağlık problemim ya da ruhsal bir sıkıntım yok. Eşim ve diğer çocuğumla aramda herhangi bir sıkıntı yok. Oğlumun normal öldüğünü suç uydurarak üstlenmiş değilim, gerçek neyse onu söylüyorum. Oğlumun ölümü ihmal sonucu olmamıştır. Oğlumu kendim boğarak öldürdüm."

Cevher Toktaş'ın, hastanede boğarak öldürdüğü oğlunun son görüntüleri ortaya çıktı

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cevher Toktaş, 'Yakın akrabayı öldürmek' suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, Kasım Toktaş'ın cesedine otopsi yapılmasına da karar verdi.

MEZARI AÇILDI, CENAZE ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Karar üzerine, 5 Mayıs günü Cumhuriyet savcısının gözetiminde mezar açıldı. Kasım Toktaş'ın çıkarılan cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Minik Kasım'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla belirlenecek.

ÇOCUĞUNUN MEZARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞ

Cevher Toktaş'ın, boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği oğlu Kasım'ı toprağa verdikten 4 gün sonra mezarının fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Dünyaya bel bağlamayın' sözleriyle paylaştığı ortaya çıktı.

Cevher Toktaş'ın, hastanede boğarak öldürdüğü oğlunun son görüntüleri ortaya çıktı

"BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ"

Cevher Toktaş'ın babası Rıfat Toktaş ise yaptığı açıklamada, oğlu Cevher'in torununun mezarının açılıp, otopsi yapılabilmesi için mahkemede yanlış ifade verdiğini iddia etti. Torununun hastanedeki ihmalden dolayı öldüğü iddia eden dede Toktaş, "Cevher oğlunun ölümünü psikolojik olarak kaldıramadığı için mahkemede 'oğlumu öldürdüm' diye ifade verdi. Otopsi sonucuyla her şeyin ortaya çıkacağına eminim" dedi.

BABA İLE OĞLUN HASTANE BAHÇESİNDEKİ VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Cevher Toktaş'ın oğlu Kasım ile hastane bahçesinde çekildiği görüntüler ortaya çıktı. Cevher Toktaş tarafından çekilen görüntüde, Kasım'ın maske takıp, tulum giydiği görülüyor. Kasım'ın sağlıklı bir şekilde yürümesi ve konuşması dikkat çekiyor.

Kaynak: DHA

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