Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 38. haftasında DG Sivasspor, Yeni Malatspor'u konuk etti.

Süper Lig'in 38. haftasında DG Sivasspor, Yeni Malatspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında Erdoğan'ın vuruşunu kaleci Ertaç kornere çeldi.

64. dakikada Hadebe'nin ortasında ceza sahası içinde Semih Kaya'nın vuruşunda kaleci Ertaç'tan seken top dışarı çıktı.

88. dakikada Gradel'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Felix, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İlker Takpak xx

DG Sivasspor: Ali xx, Camara xxx, Caner xxx, Ahmet xx (Boyd dk. 61 xx), Uğur xx, Claudemir xx (Felix dk. 79 xxx), Erdoğan xx, Hakan xx, Fajr xx, Gradel xx (Robin dk. 90 ?), Kayode xxx (Kone dk. 79 x)

Yedekler: Muammer, Samassa, Cofie, Robin, Kerem, Ninga, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Semih xx, Hadebe xx, Chebake xx, Hafes xx, Zeki xx (Mallan dk. 90 ?), Ahmed xx (Topalli dk. 90 ?), Umut xx (Mustafa dk. 61 xx), Fofana xx, Tetteh xx, Kubilay xx (Olcay dk. 82 ?)

Yedekler: Abdulsamed, Patrick, Acouah, Santos, Olcay, Ndizeye, Bülent

Teknik Direktör: İrfan Buz

Gol: Felix (dk. 88) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Kayode (Sivasspor), Hadebe, Chebake, Hafez (Malatyaspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şampiyonluk yarışındaki en kritik maç olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak
Şampiyonluk yarışındaki en kritik maç olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak
Siyah-Beyazlılar, Rize deplasmanında 3-2 kazanarak liderliğini perçinledi
Siyah-Beyazlılar, Rize deplasmanında 3-2 kazanarak liderliğini perçinledi
Aslan, Konya'yı 1-0 yenerek şampiyonluk umudunu korudu!
Aslan, Konya'yı 1-0 yenerek şampiyonluk umudunu korudu!

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hakan Altun Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu) - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 01:23:48. #1.14#

title