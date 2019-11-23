Haberler » Spor » Süper Lig: Denizlispor: 0 - Rizespor: 0 (İlk yarı) - Spor

Süper Lig: Denizlispor: 0 - Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 12. haftasında Denizlispor, sahasında Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

23.11.2019 15:57 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:12
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 12. haftasında Denizlispor, sahasında Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.


Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


20. dakikada gelişen Denizlispor atağında Zeki Yavru'nun ortasına uzak köşede bulunan kafa ile vurdu. Ancak top yandan auta çıktı.


21. dakikada Sasse'nin son çizgiye kadar inip yaptığı tehlikeli ortasını Denizli savunması kornere yolladı.


Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Halil Umut Meler xx, İlker Takpak xx, Murat Ergün Gözütok xx


Denizlispor: Stackhowiak xx, Mustafa Yumlu xx, Rodallega xx, Murawski xx, Aissati xx, Zakarya xx, Sapunaru xx, Burak Çalık xx, Zeki Yavru xx, Olcay Şahan xx, Sackey xx


Yedekler: Tolgahan Acar, Lopes, Mbamba, Sacko, Sedat Şahin Türk, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Estupinan, Recep Niyaz, Barrow


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Rizespor: Zafer Görgen xx, Abarhoun xx, Talbi xx, Abdullah Durak xx, Attamah xx, Marko Scepovic xx, Samudio xx, Aminu Umar xx, İsmael Diomande xx (Moroziuk dk 39 ?), Dario Melnjak xx, Sasse xx


Yedekler: Boğaçhan Kazmaz, Pauw, Yusuf acer, Oğulcan Çağlayan, Barış Alıcı, Dimitrios, Burak Albayrak, Oğuz Kağan Güçtekin, Orhan Ovacıklı


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Sarı kartlar: Burak Çalık, Murawski (Denizlispor), Abdullah Durak (Rizespor) - DENİZLİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.