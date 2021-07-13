Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi

2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi bugün TFF'nin Riva'daki idari merkezinde yapıldı.

2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi bugün TFF'nin Riva'daki idari merkezinde yapıldı.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 19.00'da başlayan fikstür çekimine kulüp temsilcileri ve TFF yetkilileri katıldı. Süper Lig'de yeni sezon 13-14-15 ve 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak ve 23 Mayıs 2022'de oynanacak son hafta mücadeleleri ile sona erecek.

AKINCIOĞLU: DOSTÇA BİR SEZON DİLİYORUM TFF Süper Lig Kulüpleri Sorumlusu Hasan Akıncıoğlu, yeni sezon öncesi takımlara başarı dileğinde bulunurken, " Galatasaray Atina'da üzücü bir olay yaşadı. Yunanistan'a dostça olmayan bu davranışı nedeniyle biz de tavrımızı gösteriyoruz. Galatasaray da haklı protesto göstermiştir, dileğimiz böyle bir olayın bir daha yaşanmaması. Çok heyecanlı bir sezonu geride bıraktık. Yeni sezona başlıyoruz. Şampiyonluk averajla belli oldu. Zor bir yıldı. Özveriyle sezonu tamamladık. Futbol takımlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni sezon 20 takımla oynanacak. A Milli Takım, Türkiye Kupası ve lig maçlarıyla, dolu dolu bir sezon geçecek. Salgının geçmesiyle sezonun tamamlanmasını temenni ediyoruz. Sezona yüzde 50 taraftar kapasitesiyle başlıyoruz. Niyetimiz statlarımızın tüm taraftarlara açık olması. Futbolcular için motivasyon olacak. Futbol ailesi olarak amacımız futbol markasını yukarı taşımak olmalı. Projeler geliştirmeliyiz. Yayıncı kuruluşa teşekkür ederiz. Birlik beraberlik ruhuyla dostça bir futbol sezon diliyorum" dedi. Yeni sezonun 1'inci haftasında oynanacak maçlar şu şekilde: Giresunspor - GalatasarayFatih Karagümrük - Gaziantep FKBeşiktaş - Çaykur RizesporYeni Malatyaspor - TrabzonsporAntalyaspor - Göztepe Sivasspor - KonyasporAdana Demirspor - Fenerbahçe Medipol Başakşehir - AlanyasporAltay - Hes Kablo Kayserispor Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU Süper Lig'in yeni sezonunda oynanacak derbi haftaları da belli oldu. Ligde oynanacak derbi haftaları şöyle: 4'üncü hafta: Trabzonspor-Galatasaray9'uncu hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe10'uncu hafta: Beşiktaş-Galatasaray12'nci hafta: Beşiktaş-Trabzonspor13'üncü hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

17'nci hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu