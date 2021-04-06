Süper Lig'de günün VAR'ları açıklandı

Süper Lig'in 33. haftasında bugün oynanacak 3 müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alacak isimler açıklandı.

Süper Lig'in 33. haftasında bugün oynanacak 3 müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alacak isimler açıklandı.

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı bugün oynanacak mücadelelerle başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da günün VAR'larını açıkladı.

Buna göre TFF'nin resmi sitesinden duyurulan VAR ve AVAR hakemleri şöyle:

16.00 Göztepe - Ç.Rizespor: Mert Güzenge (VAR), Erdinç Sezertam (AVAR)

16.00 Fatih Karagümrük - Hatayspor: Özgüç Türkalp (VAR), Oğuzhan Uğurlu (AVAR)

19.00 Trabzonspor - Kayserispor: Bahattin Şimşek (VAR), Emre Kargın (AVAR) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı