Süper Lig'de forma giyen 5 isme Bosna Hersek'ten milli davet
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Süper Lig'de forma giyen 5 isme Bosna Hersek'ten milli davet

11.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:12
Süper Lig'de forma giyen 5 isme Bosna Hersek'ten milli davet

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ivaylo Petev, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Finlandiya ve Fransa ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ivaylo Petev, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Finlandiya ve Fransa ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

Bosna Hersek Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinden paylaşılan 25 kişilik aday kadroda, kariyerlerini Türkiye'de sürdüren İbrahim Sehic, Marko Mihojevic, Amir Hadziahmetovic, Amar Rahmanovic ve Edin Visca da yer aldı.

Bulgar teknik adamın belirlediği aday kadrodaki isimler şöyle:

Kaleci: İbrahim Sehic (İttifak Holding Konyaspor), Nikola Vasilj (Zorya), Kenan Piric (Maribor).

Defans: Branimir Cipetic (Lokomotiva), Darko Todorovic (Hajduk Split), Sead Kolasinac (Schalke 04), Eldar Civic (Ferençvaroş), Anel Ahmedhodzic (Malmö), Denis Hadzikadunic (Rostov), Sinisa Sanicanin (Vojvodina), Marko Mihojevic (Göztepe).

Orta saha: Amir Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Stjepan Loncar (Rijeka), Miralem Pjanic (Barcelona), Amer Gojak (Torino), Gojko Cimirot (Standard Liege), Rade Krunic (Milan), Amar Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor), Miroslav Stevanovic (Servette), Haris Duljevic (Nimes).

Forvet: Edin Dzeko (Roma), Edin Visca (Medipol Başakşehir), Luka Menalo (Rijeka), Ermedin Demirovic (Freiburg), Smail Prevljak (Eupen).

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda 24 Mart'ta Finlandiya'ya konuk olacak Bosna Hersek, 31 Mart'ta ise Fransa'yı ağırlayacak. Bosna Hersek, 27 Mart'ta sahasında Kosta Rika ile bir de özel karşılaşma oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kayhan Gül

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