Süper Lig'de Başakşehir-Gaziantep FK maçının saati değiştirildi
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Süper Lig'de Başakşehir-Gaziantep FK maçının saati değiştirildi

09.12.2020 17:34 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:41
Süper Lig'de Başakşehir-Gaziantep FK maçının saati değiştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık pazar günü oynanacak Başakşehir-Gaziantep FK maçının başlama saatini 19.00'a aldı.

Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık pazar günü oynanacak Başakşehir-Gaziantep FK maçının başlama saatinde değişikliğe gidildi.

Daha önce pazar günü 16.00 olarak açıklanan maç saati Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılık nedeniyle yarıda kalan PSG-Medipol Başakşehir maçının ertesi güne ertelenmesi nedeniyle 19:00 olarak değiştirildi.

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