Süper Lig'de Başakşehir-Gaziantep FK maçının saati değiştirildi

Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık pazar günü oynanacak Başakşehir-Gaziantep FK maçının başlama saatinde değişikliğe gidildi.

Daha önce pazar günü 16.00 olarak açıklanan maç saati Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılık nedeniyle yarıda kalan PSG-Medipol Başakşehir maçının ertesi güne ertelenmesi nedeniyle 19:00 olarak değiştirildi.