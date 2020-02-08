Süper Lig'de 30. randevu

08.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:09

Hes Kablo Kayserispor ile Antalyaspor, bugüne kadar Süper Ligde 29 kez karşılaştı.



Hes Kablo Kayserispor ile Antalyaspor arasında Süper Lig'de oynanan 29 maçta sarı kırmızılılar 8 kez kazandı. Antalyaspor ise 13 kez kazandı. 8 maç da berabere bitti. İki takım arasında oynanan son 2 lig maçı berabere bitti. Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan maç 2-2 sona ermişti. İki takımın Kayseri'de oynadığı 14 Süper Lig maçında 8 kez Kayserispor 3 kez Antalyaspor kazandı. 3 maç da berabere bitti. Kayseri'de oynanan son müsabakayı Kayserispor 2-0 kazanmıştı. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:



2019/2020 Antalyaspor-Kayserispor 2-2



2018/2019 Antalyaspor-Kayserispor 0-0



2018/2019 Kayserispor-Antalyaspor 2-0



2017/2018 Antalyaspor-Kayserispor 2-1



2017/2018 Kayserispor-Antalyaspor 2-0



2016/2017 Antalyaspor-Kayserispor 2-1



2016/2017 Kayserispor-Antalyaspor 0-1



2015/2016 Kayserispor-Antalyaspor 0-0



2015/2016 Antalyaspor-Kayserispor 1-1



2013/2014 Kayserispor-Antalyaspor 3-1



2013/2014 Antalyaspor-Kayserispor 2-2



2012/2013 Kayserispor-Antalyaspor 2-0



2012/2013 Antalyaspor-Kayserispor 3-0



2011/2012 Antalyaspor-Kayserispor 1-0



2011/2012 Kayserispor-Antalyaspor 0-1



2010/2011 Kayserispor-Antalyaspor 2-0



2010/2011 Antalyaspor-Kayserispor 2-1



2009/2010 Antalyaspor-Kayserispor 4-0



2009/2010 Kayserispor-Antalyaspor 1-2



2008/2009 Antalyaspor-Kayserispor 2-1



2008/2009 Kayserispor-Antalyaspor 0-0



2006/2007 Kayserispor-Antalyaspor 4-4



2006/2007 Antalyaspor-Kayserispor 1-0



1997/1998 Antalyaspor-Kayserispor 2-1



1997/1998 Kayserispor-Antalyaspor 3-1



1995/1996 Kayserispor-Antalyaspor 4-0



1995/1996 Antalyaspor-Kayserispor 3-3



1994/1995 Kayserispor-Antalyaspor 4-2



1994/1995 Antalyaspor-Kayserispor 2-0 - KAYSERİ

Kaynak: İHA