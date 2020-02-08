Süper Lig'de 30. randevu
Hes Kablo Kayserispor ile Antalyaspor, bugüne kadar Süper Ligde 29 kez karşılaştı.
Hes Kablo Kayserispor ile Antalyaspor, bugüne kadar Süper Ligde 29 kez karşılaştı.
Hes Kablo Kayserispor ile Antalyaspor arasında Süper Lig'de oynanan 29 maçta sarı kırmızılılar 8 kez kazandı. Antalyaspor ise 13 kez kazandı. 8 maç da berabere bitti. İki takım arasında oynanan son 2 lig maçı berabere bitti. Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan maç 2-2 sona ermişti. İki takımın Kayseri'de oynadığı 14 Süper Lig maçında 8 kez Kayserispor 3 kez Antalyaspor kazandı. 3 maç da berabere bitti. Kayseri'de oynanan son müsabakayı Kayserispor 2-0 kazanmıştı. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:
2019/2020 Antalyaspor-Kayserispor 2-2
2018/2019 Antalyaspor-Kayserispor 0-0
2018/2019 Kayserispor-Antalyaspor 2-0
2017/2018 Antalyaspor-Kayserispor 2-1
2017/2018 Kayserispor-Antalyaspor 2-0
2016/2017 Antalyaspor-Kayserispor 2-1
2016/2017 Kayserispor-Antalyaspor 0-1
2015/2016 Kayserispor-Antalyaspor 0-0
2015/2016 Antalyaspor-Kayserispor 1-1
2013/2014 Kayserispor-Antalyaspor 3-1
2013/2014 Antalyaspor-Kayserispor 2-2
2012/2013 Kayserispor-Antalyaspor 2-0
2012/2013 Antalyaspor-Kayserispor 3-0
2011/2012 Antalyaspor-Kayserispor 1-0
2011/2012 Kayserispor-Antalyaspor 0-1
2010/2011 Kayserispor-Antalyaspor 2-0
2010/2011 Antalyaspor-Kayserispor 2-1
2009/2010 Antalyaspor-Kayserispor 4-0
2009/2010 Kayserispor-Antalyaspor 1-2
2008/2009 Antalyaspor-Kayserispor 2-1
2008/2009 Kayserispor-Antalyaspor 0-0
2006/2007 Kayserispor-Antalyaspor 4-4
2006/2007 Antalyaspor-Kayserispor 1-0
1997/1998 Antalyaspor-Kayserispor 2-1
1997/1998 Kayserispor-Antalyaspor 3-1
1995/1996 Kayserispor-Antalyaspor 4-0
1995/1996 Antalyaspor-Kayserispor 3-3
1994/1995 Kayserispor-Antalyaspor 4-2
1994/1995 Antalyaspor-Kayserispor 2-0 - KAYSERİ