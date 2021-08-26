Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu
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Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu
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Süper Lig'de 3. haftada oynanacak maçlarda görev yapacaklar hakemler belli oldu. Beşiktaş-Karagümrük maçını Cüneyt Çakır, Altay-F.Bahçe maçını Yaşar Kemar Uğurlu, Kasımpaşa-G.Saray maçını Fırat Aydınus, Giresun-Trabzon maçını Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in 3. haftasında yarın, 28 Ağustos Cumartesi ve 29 Ağustos Pazar günleri oynanacak olan müsabakalarda düdük çalacak hakemler belirlendi. TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig 3. hafta maçlarını şu hakemler yönetecek:

27 Ağustos Cuma:

20.30 Antalyaspor- Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya

21.45 Adana Demirspor - Konyaspor: Alper Ulusoy

28 Ağustos Cumartesi:

19.15 Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Sarper Barış Saka

19.15 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu

21.45 Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

21.45 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır

29 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa - Galatasaray: Fırat Aydınus

19.15 Sivasspor - Göztepe: Burak Şeker

21.45 Altay - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 GZT Giresunspor - Trabzonspor: Ali Şansalan

Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu
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