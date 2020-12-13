Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

13.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:47
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 12. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Süper Lig'in 12. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadeleyi Gençlerbirliği, Sefa'nın golüyle 1-0 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

72. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sadiku sağ çaprazdan direkt kaleye gönderdi ancak bu pozisyonda Nordfeldt gole izin vermedi.

81. dakikada kullanılan serbest vuruşta Bogdan Stancu direkt kaleye gönderdi, kaleci Farnolle'den dönen topu Sefa Yılmaz tamamlayarak takımını öne geçiren isim oldu. 0-1

89. dakikada gelişen BB Erzurumspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Sissoko'nun sert şutunda top filelere giderken VAR uyarısı sonrasında hakem Sadiku'nun elle müdahale ettiğini belirterek golü geçersiz kıldı.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İbrahim Bozbey xx

BB Erzurumspor: Farnolle x, Osman x, Mina x (Hasan dk. 51 x), Gökhan x (Ömer Şişmanoğlu dk. 46 x), Murat x, Obertan x, İbrahim Akdağ x, Kaan x, Emrah Başsan x (Hamroun dk. 63 x), Movikovas x (Sissoko dk. 85 ?), Gomes x (Sadiku dk. 64 x)

Yedekler: Kayacan, Rashad, Donald, Leo, Cenk Ahmet

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xx, Arda xx, Motta xx, Halil İbrahim xx, Berat xx, Furman xx (Murat dk. 62 xx), Ayite xx (Gökhan dk. 90 ?) Soner xx, Sio xx (Sefa dk. 62 xxx), Stancu xx (İlker dk. 90 ?)

Yedekler: Atalay, Ömürcan, Kadir, Mustafa, Sami, Batuhan, Baran

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Gol: Sefa (dk. 81) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Hasan, Osman (BB Erzurumspor), Sefa (Gençlerbirliği) - ERZURUM

Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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