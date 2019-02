Super Bowl`dan ABD Ekonomisine 15 Milyar Dolar Katkı Bekleniyor

Bu yıl 53'üncüsü düzenlenecek ABD'nin en çok izlenen organizasyonu Super Bowl'un (Amerikan Futbolu Finali), ülkenin perakende endüstrisi başta olmak üzere gıda, reklamcılık ve konaklama gibi çeşitli sektörlerine milyarlarca dolar katkı sağlaması tahmin ediliyor.

ABD'deki ırkçılık tartışmaları nedeniyle geçen sene 103,4 milyon kişinin izlediği Super Bowl son 9 yılın en düşük reytingini kaydederken, izleyici sayısının bu yıl önceki senelerin ortalaması olan 180 milyonu aşması öngörülüyor. Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece TSİ 02.30'da ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan 71 bin kapasiteli Mercedes-Benz Stadyumu'nda Los Angeles Rams ve New England Patriots takımları arasında oynanacak Super Bowl'un bu sene ülke genelinde 182,5 milyon kişi tarafından izlenmesi bekleniyor.

PERAKENDE SEKTÖRÜNE 15 MİLYAR DOLARLIK KATKI

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği'nden (NRF) derlenen verilere göre, ülkede her yıl festival havası yaratan Super Bowl için Amerikan perakende sektöründe toplam 14,8 milyar dolarlık harcama yapılması tahmin ediliyor.

Söz konusu miktarın geçen seneki Super Bowl'da yapılan 15,3 milyar dolarlık perakende harcamasına göre yüzde 3,3 düşüş göstermesi beklense de bu seneki etkinliğin tarihteki en yüksek 3'üncü perakende harcamasının yapılacağı Super Bowl olarak kayıtlara geçmesi öngörülüyor.

NRF verileri, ayrıca, bu seneki şampiyonluk karşılaşmasının, Amerikalıların kişi başına ortalama 81,30 dolarlık harcamayla etkinlik tarihteki en yüksek 2'nci kişi başına perakende harcamasının yapılacağı Super Bowl olmasının beklendiğini ortaya koyuyor.

REKOR MİKTARDA TAVUK KANADI YENİLECEK

ABD'nin Ulusal Tavuk Konseyi (NCC), bu sene düzenlenecek Super Bowl mücadelesinde rekor sayıda tavuk kanadı yenileceğini belirtti. Buna göre, Pazar günü yapılacak şampiyonluk maçı kapsamında Amerikalıların tüketeceği tavuk kanadı sayısının geçen yıla göre 27 milyon adet (yüzde 2) artışla 1,38 milyar adete ulaşmasının beklendiği bildirildi.

NCC, ayrıca her yıl Super Bowl'u takip eden Pazartesi gününün resmi tatil olması ve "Ulusal Tavuk Kanadı Takdir Günü" olarak adlandırılması için ABD Kongresine ve Başkan Donald Trump'a sunulacak bir imza kampanyası başlattı.

30 SANİYELİK REKLAM 5 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

NFL'in şampiyonluk müsabakası olan Super Bowl karşılaşmaları, NFL ile anlaşmalı olan NBC, CBS ve Fox kanalları tarafından her yıl dönüşümlü olarak yayınlıyor. Bu yılki mücadeleyi canlı yayınlayacak CBS kanalı, yaklaşık 4 saat canlı yayınlayacağı etkinlik boyunca göstereceği 30 saniyelik her reklam için 5,1 ila 5,3 milyon dolar arasında ücret talep ediyor. Geçen sene Super Bowl'u yayımlayan NBC kanalının 30 saniyelik her reklam için ortalama 5,24 milyon dolar aldığı ve etkinlikten elde ettiği toplam reklam gelirinin 414 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor.

EN PAHALI BİLET 40 BİN DOLARIN ÜSTÜNDE

Atlanta kentinde bulunan Mercedes Benz Stadyumu'nda 53'üncüsü düzenlenecek Super Bowl'da bilet fiyatları, her yıl olduğu gibi bu sene de binlerce dolara ulaşıyor. ABD'li bilet firması StubHub verilerine göre, Perşembe günü itibarıyla, 71 bin kapasiteli Mercedes-Benz Stadyumu'nda en ucuz bilet 2 bin 420 dolara bulunabilirken, localarda en pahalı bilet ise 325 bin dolara satılıyor.

Öte yandan, Patriots taraftarlarının bulunduğu Boston ve Rams taraftarlarının yer aldığı Los Angeles şehirlerinin müsabakanın düzenleneceği Atlanta kentine uzak olmasından dolayı bu seneki bilet satışlarının geçen yıla göre hafif düşüş göstermesi öngörülüyor.

BİR AİLE İÇİN 3 GECE KONAKLAMA 5 BİN DOLAR

Boston ve Los Angeles şehirlerinden Atlanta kentine gelmek isteyen Patriots ve Rams taraftarlarının ise yüksek konaklama ücretlerini gözden çıkarması gerekiyor. Airbnb verilerine göre, Atlanta kentinde Super Bowl için gece başına en ucuz konaklama ortalama 300 ila 500 dolar arasında değişiyor.Verilere göre, Super Bowl hafta sonunda Atlanta'da 300'den fazla kiralık konut gece başına bin doların üzerinde ücret talep ediyor. Müsabaka için Atlanta'da konaklamak isteyen 4 kişilik bir ailenin gece başına ortalama maliyeti ise bin 717 doları buluyor. Buna göre, tek bir ailenin kentte 3 gecelik konaklaması ise 5 bin doları geçiyor.