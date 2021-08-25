Sünnet düğününde davetlilere aşı yapıldı
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Sünnet düğününde davetlilere aşı yapıldı

Sünnet düğününde davetlilere aşı yapıldı
Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nca paylaşılan Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında 'sarı' kategori ile vaka sayısının yüksek olduğu Van'da sağlık çalışanları ev ev dolaşarak vatandaşların aşılarını yapıyor.

SAĞLIK Bakanlığı'nca paylaşılan Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında 'sarı' kategori ile vaka sayısının yüksek olduğu Van'da sağlık çalışanları ev ev dolaşarak vatandaşların aşılarını yapıyor. Erciş ilçesinde ise sünnet düğünü yapıldığını öğrenen sağlık çalışanları, salona gelerek aşı çalışması yaptı. Davetliler de bu uygulamadan memnun kaldı.

Aşılama oranının yüzde 67,9'larda olduğu Van'da sağlık çalışanları, aşıda seferberlik başlattı. Hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranının yüzde 60'ı geçtiği Erciş ilçesinde ise görev yapan sağlık çalışanları, ikna ekibi kurdu. Kırsal bölgelerde ev ev dolaşan sağlık çalışanları, düğün, sünnet gibi kalabalık ortamları da takip edip, çalışma yapıyor. Bu kapsamda ilçe merkezinde, bir düğün salonunda yapılan sünnet düğününe de aşı standı kuruldu. Sünnet düğününe katılan davetlilere yönelik anonslar yapan sağlık çalışanları, burada birçok kişinin aşısını yaptı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli hemşire Derya Kılıç, aşılama çalışmalarının aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Mobil araçlarımızla kırsalda, köylerde ve mezralarda ev ev dolaşarak, aşı yapıyoruz. Bugün de ilçe merkezinde bulunan bir düğün salonunda yapılmakta olan sünnet düğününe geldik. Düğün salonunda anonslar yaparak aşı yaptırmayan davetlileri aşıya yapmaya davet ettik. Aşı yapmayan davetliler gelip kurduğumuz standın önünde aşılarını yaptı. Amacımız aşılama oranını yüzde 75'e çıkarmak ve risk haritamızı maviye çevirmek. Buradan halkımızı aşı yapmaya davet ederken, artık salgın günlerinden de çıkmak istiyoruz" dedi.

Sünnet düğününe davetli olarak katılan Yunus Göral ise, "Bugün bir yakınımızın sünnet düğününe geldik. Bir süre sonra salona sağlık ekipleri gelip stantlarını kurdu. Önce neler olduğunu anlamadım ve birazda şaşırdım. Meğerse sağlık çalışanları aşı yapmak için sünnet düğününe gelmişler. Bende ikinci aşımı yaptırıp kendilerine teşekkür ettim. Bütün vatandaşlarımızı aşılarını yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.


Sünnet düğününde davetlilere aşı yapıldı
Sünnet düğününde davetlilere aşı yapıldı
Sünnet düğününde davetlilere aşı yapıldı
Sünnet düğününde davetlilere aşı yapıldı
Sünnet düğününde davetlilere aşı yapıldı
Sünnet düğününde davetlilere aşı yapıldı
Sünnet düğününde davetlilere aşı yapıldı
Sünnet düğününde davetlilere aşı yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Kul

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Sünnet düğününde davetlilere aşı yapıldı - Haberler
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