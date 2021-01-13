Sumudica'nın ardından tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'un da görevine son verildi

Bu sezon Süper Lig'de sürpriz bir çıkış yapan Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı. Sumudica ile vedalaşılmasıyla birlikte bir ayrılık da tercüman kadrosunda yaşandı. Başarılı teknik adamın tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş, 1 aylık bebeği olmasına karşın görevinden alındı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Marius Sumudica gönderildikten sonra bir ayrılık da tercüman kadrosunda yapıldı.

Takıma Sumudica ile birlikle gelen tercüman Oğuzhan Erdoğmuş gönderildi. 1 ay önce yeni bebeği olan Oğuzhan Erdoğmuş'un karardan dolayı büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

"BU SORUYU NASIL SORAYIM?" DEMİŞTİ

Gaziantep FK yönetimi ile Sumudica kavgasında tercüman Oğuzhan Erdoğmuş, zorlu anlar yaşamıştı. Sivasspor maçından sonra açıklamalarda bulunan Sumudica, "Eşimi arayacağım, bana para göndersin" demiş, bunun üzerine muhabir, "Hocanın şu an parası yok mu?" sorusunu yöneltmişti.

Sumudica'nın tercümanı Erdoğmuş ise bu soruyu duyunca, "Ağabey bu nasıl bir soru yahu? Parası var adamın, niye parası olmasın?" tepkisini vermişti.

KAYSERİSPOR'DA DA ÇALIŞMIŞTI

Görevine son verilen Tercüman Erdoğmuş daha önce Kayserispor'da da çalışmıştı. Erdoğmuş, alacaklarının uzun bir süre ödenmemesi nedeniyle kulübü mahkemeye vermiş ve haklı bulunmuştu.

(Ajansspor)