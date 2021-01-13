Sumudica'nın ardından tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'un da görevine son verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sumudica'nın ardından tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'un da görevine son verildi

13.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:51

Bu sezon Süper Lig'de sürpriz bir çıkış yapan Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı. Sumudica ile vedalaşılmasıyla birlikte bir ayrılık da tercüman kadrosunda yaşandı. Başarılı teknik adamın tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş, 1 aylık bebeği olmasına karşın görevinden alındı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Marius Sumudica gönderildikten sonra bir ayrılık da tercüman kadrosunda yapıldı.

Takıma Sumudica ile birlikle gelen tercüman Oğuzhan Erdoğmuş gönderildi. 1 ay önce yeni bebeği olan Oğuzhan Erdoğmuş'un karardan dolayı büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

"BU SORUYU NASIL SORAYIM?" DEMİŞTİ

Gaziantep FK yönetimi ile Sumudica kavgasında tercüman Oğuzhan Erdoğmuş, zorlu anlar yaşamıştı. Sivasspor maçından sonra açıklamalarda bulunan Sumudica, "Eşimi arayacağım, bana para göndersin" demiş, bunun üzerine muhabir, "Hocanın şu an parası yok mu?" sorusunu yöneltmişti.

Sumudica'nın tercümanı Erdoğmuş ise bu soruyu duyunca, "Ağabey bu nasıl bir soru yahu? Parası var adamın, niye parası olmasın?" tepkisini vermişti.

KAYSERİSPOR'DA DA ÇALIŞMIŞTI

Görevine son verilen Tercüman Erdoğmuş daha önce Kayserispor'da da çalışmıştı. Erdoğmuş, alacaklarının uzun bir süre ödenmemesi nedeniyle kulübü mahkemeye vermiş ve haklı bulunmuştu.

(Ajansspor)

Sumudica'nın ardından tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'un da görevine son verildi
Haber Yorumları (2)
TERCÜMANIN NE SUÇU VAR!!!: ADAM ZOR BİR DURUMDA OLARAK RÖPORTAJI GÇİŞTİRMEYE ÇALIŞMIŞ ZATEN. BİDE KOVMUŞSUNUZ. AYIPTIR GÜNAHTIR. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
XMEN: Olan tercümana olmuş.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fikri Sağlar Alparslan Türkeş Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın Tolga Ciğerci
Tüm Haberler İzmir Kongre Uyuşturucu Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sumudica'nın ardından tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'un da görevine son verildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 16:42:33. #1.14#
title