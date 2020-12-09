Sumudica, ırkçılık yapan vatandaşına sert tepki gösterdi: Bedelini ödemeli
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Sumudica, ırkçılık yapan vatandaşına sert tepki gösterdi: Bedelini ödemeli

09.12.2020 18:28 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:43

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı saldırı için "Hakemin büyük bir hata yaptığını düşünüyorum. Hatasının bedelini ödemeli. Başakşehir haklı" ifadelerini kullandı.

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nın teknik patronu Marius Sumudica, Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun, turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı saldırısını kınadı.

"HAKEM BEDELİNİ ÖDEMELİ"

Başakşehir'in tepkisinde haklı olduğunu vurgulayan Sumudica, "Türkiye'de çalışan Romanyalı bir hocayım. Pazar günü ligde Başakşehir ile oynayacağız. Dünkü maçtaki hakem de Romanyalıydı. Benim için siyah ya da beyaz insan ayrımı yoktur. Renklerin hiçbir farkı yoktur, ayıramazsınız. Ayrıca benim takımımda da siyahi oyuncular bulunuyor. Büyük bir saygım var ve bu saygımın renklerle bir ilgisi yok. Hakemin büyük bir hata yaptığını düşünüyorum. Böyle konuşması mümkün bir durum değildir. Böyle söylememek istemiş olsa bile ceza almalıdır. Hatasının bedelini ödemeli. Sumudica'nın bunu yapanlarla aynı gösterilmesini istemiyorum. Türkiye'de çalışıyorum, Türk insanlarına ve siyahi insanlara saygım var. Önemli olan ırkçı olmamak ve desteklememek. Eğer ırkçıysanız hiçbir yeriniz yok. Romanyalıyım ve bu durumdan hoşlanmıyorum ve Başakşehir haklı" diye konuştu.

Sumudica, ırkçılık yapan vatandaşına sert tepki gösterdi: Bedelini ödemeli
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