Sultangazi'de 5 katlı binanın çatısında tehlikeli çalışma SULTANGAZİ'de hiçbir güvenlik önlemi almadan 5 katlı binanın çatısında onarım çalışması yapan 3 kişi, yürekleri ağza getirdi.

SULTANGAZİ'de hiçbir güvenlik önlemi almadan 5 katlı binanın çatısında onarım çalışması yapan 3 kişi, yürekleri ağza getirdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Bina sakinlerinden 3 kişi, onarmak için 5 katlı binalarının çatısına çıktı. Hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışma yapan bina sakinleri, çatının en uç kısmına yaklaşarak kiremitleri değiştirmeye uğraştı. Yüreklerin ağza geldiği o anları bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Çatıda bulunan üç kişiyi görüntüleyen vatandaş, önlem alınmamasına yönelik gösterdiği tepki kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA