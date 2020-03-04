Sultanbeyli'nde 1 işçi göçük altında kaldı
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Sultanbeyli'nde 1 işçi göçük altında kaldı

Haber-Kamera Murat KORKMAZ İstanbul DHASultanbeyli'de bir inşaatta su borusu çeken inşaat işçisi göçük altında kaldı.

04.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:27
Sultanbeyli'nde 1 işçi göçük altında kaldı

Haber-Kamera Murat KORKMAZ DHA

'de bir inşaatta su borusu çeken inşaat işçisi göçük altında kaldı. Beline kadar toprağa gömülen işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, saat 12.00 sularında Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Hattat Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta toprak kayması meydana geldi. İşçi İsmet Avşar (75) beline kadar toprağa gömüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu toprak altından kurtarıldı. Yaralı işçi olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Sultanbeyli Devlet hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Sultanbeyli'nde 1 işçi göçük altında kaldı
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