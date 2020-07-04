Sultanbeyli'de düğün salonunda çıkan yangın söndürüldü
Sultanbeyli'de düğün salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
04.07.2020 13:34 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:43
Sultanbeyli'de düğün salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı'nda bulunan bir düğün salonun elektrik aksamında yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına itfaiye ekipleri gelmeden önce müdahale etmeye çalışırken dumandan etkilenen salonun sahibi Serkan D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri yangın kısa sürede söndürdü.
Ekipler salonun yanında bulunan bir göz hastanesinin çatısında da kontroller gerçekleştirdi.
Kaynak: AA