Beşiktaş'a futbolcu, yönetici ve başkan olarak hizmet veren ve kazandırdığı başarılarla camianın efsane isimleri arasına giren Süleyman Sebe hayatı merak ediliyor. Peki, Süleyman Seba hangi liseden mezun oldu?

SÜLEYMAN SEBA HANGİ LİSEDEN MEZUN OLDU?

Süleyman Seba, 5 Nisan 1926'da Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya geldi.

Seba, Akaretler'deki ilkokulda öğrenim hayatına başladı. Başarılı bir öğrenci olan Seba, mezuniyetinin ardından Kabataş Erkek Lisesi'nde okumak istedi. Ancak babası,Galatasaray Lisesi' nin ilk mezunlarındandı ve onun da aynı eğitimi almasını isteyerek Seba'yı Galatasaray Lisesi'ne kaydettirdi. Seba, bir yıl hazırlık sınıfında okuduktan sonra okul değiştirmek istedi veKabataş Erkek Lisesi'ne geçti. Edebiyata ve sanata ilgi duyan Seba, hocası Faruk Nafiz Çamlıbel'in tüm dizelerini ezberledi.

Son derece yetenekli olan genç oyuncuyu Beşiktaş'lı yöneticilerin keşfetmesi uzun sürmedi. 1943 yılında Beşiktaş genç takımına çağırıldı. Beşiktaş'ta da kaliteli futbolunu devam ettiren Süleyman Seba, o yıl genç takımın şampiyon olmasında büyük rol oynadı. Kısa süre sonra başarılı futbolu ödüllendirildi ve Beşiktaş genç takımı kaptanlık pazubandının sahibi oldu.

1945 yılında, Beşiktaş A takımına alındı. 1946'da Kabataş Erkek Lise'sinden mezun olan Süleyman Seba, babasının isteği üzerine Mimar Sinan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fransız Filolojisi Bölümü'ne kaydını yaptırdı. 1947 yılında İnönü Stadyumu'nun açılış maçında İsveç'in AIK takımına attığı gol, bu stadyumda bir Türk futbolcusunun attığı ilk gol olarak tarihe geçti. 1950 yılında Beşiktaş Futbol takımının Amerika'ya davet edilmesiyle, babasını üzmek pahasına, okulunu bırakarak, çok sevdiği Beşiktaş'la bir ay süreyle Amerika'ya gitti.

1954 yılında menisküs geçirip futbolu bırakmak zorunda kalana kadar, 8 sene Beşiktaş forması altında ter döktü ve 44 gol kaydetti.

1957 yılında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne üye oldu. İlk kez 1963 yılında Selahattin Akel'in sonraları sırasıyla; 1964'te Hakkı Yeten, 1968'de Talat Asal, 1970'de Ağası Şen ve 1977'de Gazi Akınal'ın oluşturdukları listelerde yönetim kurulunda yönetici olarak görev yaptı.

1980'li yıllarda Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Müdürlüğü yaptığı dönemde, başkanlığa aday oldu ve 1 Nisan 1984'de yapılan kongrede seçimi kazanarak 16 yıl sürecek başkanlık görevine başlamış oldu. Başkanlığı süresinde Beşiktaş Futbol takımı; 5 Lig Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 6 TSYD kupası kazandı. Sportif başarıların dışında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne birçok tesis kazandırdı. Bunlardan bazıları Akaretler Kulüp Binası, Fulya Stadı ve kamp tesisleri, BJK Plaza, Yeşilköy, Pendik ve Çilekli tesisleri oldu. Seba döneminde, BJK Koleji kuruldu ve BJK İnönü Stadı 49 yıllığına kiralandı.

13 Şubat 2000 tarihinde BJK Mali ve Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla başkanlık görevine veda etti. Beşiktaş'a yıllarca başarıyla hizmet eden Süleyman Seba'ya "Onursal Başkanlık" unvanı verildi ve camianın daima birleştirici gücü olarak görüldü...

Süleyman Seba, 13 Ağustos 2014 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.