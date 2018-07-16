Şule Çet'in Katil Zanlılarının İfadesi Ortaya Çıktı: Suçlamaları Reddettiler

Ankara'da bir plazanın düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili tutuklanan Çağatay A. ve Berk A.'nın mahkemede verdikleri ifadeleri ortaya çıktı. Şule Çet'le aynı odada olduğu belirtilen Çağatay A. suçlamaları reddederken; Berk A ise olay esnasında dışarıda olduğunu savundu.

NE OLDU?

Üniversite öğrencisi Şule Çet (20), Ankara'daki bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın intihar olduğu iddia edilmişti. Olayın ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Çağatay A. ve Berk A. soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"KARDEŞİME TECAVÜZ EDİP CAMDAN AŞAĞI ATMIŞ"

Şule'nin kardeşi Twitter'dan, "Kardeşimin katili, Şule'ye tecavüz etmiş. Camdan aşağı atıp intihar süsü vermiş. Adalet istiyorum" dedi.

"SUÇSUZUM"

Çağatay A.'nın be Berk A.'nın mahkemede verdiği ifadeler ortaya çıktı. Şüpheliler suçlamaları reddetti. Şule Çet'in katil zanlısı olarak gösterilen Çağatay A., savunmasında "Suçsuzum" dedi.

Tecavüz iddialarını reddeden Çağatay A. "Maktülle cinsel amaçlı değil, başka hiçbir şekilde yakınlaşmamız olmadı" şeklinde ifade verdi. Çağatay A. daha önce verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirtti.

"ÇAĞATAY'IN ELİ ŞİŞMİŞTİ, ONA VURDUM"

Şüphelilerden Berk A. ise olay anında odada olmadığı ifade ederek suçsuz olduğunu savundu. Berk A. olaydan sonra sinir krizi geçirip genç kızla aynı odada bulunan Çağatay A.'ya vurduğunu öne sürdü.

Berk A., ifadesinde "Onlar içerideydi. Ben olay yerinde yoktum. Atladığını düştüğünü görmedim. Çağatay yanıma geldi. Kızın atlayıp gittiğini söyledi. Çağatay'ın elinin şiştiğini gördüm. Olayın vahim olduğunu anladım. Hemen aşağı indim. Güvenlik görevlisini gördüm. Buradan bir kız geçti mi diye sordum. Geçmedi deyince, sinir krizi geçirdim. Çağatay'a vurdum. Kızın atladığı yerde değildim. Cinsel amaçlı herhangi bir şekilde temasım olmadı" dedi.

(Kaynak: NTV)