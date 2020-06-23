Sulama borusu patladı, üç ev sular altında kaldı Sivas'ın Hafik ilçesinde patlayan sulama borusu 3 ev ve 20 dönüm ekili alanı sular altında bıraktı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde patlayan sulama borusu 3 ev ve 20 dönüm ekili alanı sular altında bıraktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Hafik ilçesi Çay Mahallesinde meydana geldi. Yerleşim yerlerinin arasından, yer altında geçen sulama borusu bilinmeyen bir nedenle patladı. Borudan fışkıran tonlarca su 3 ev iki ahır ve 20 dönüm ekili alanı sular altında bıraktı. Ekili tarım arazileri sular altında kalan çiftçiler zararların büyük olduğunu belirtti. - SİVAS

Kaynak: İHA