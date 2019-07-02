Şuhut'ta Yaz Spor Okulu törenle açıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaz spor okulu, Prof. Dr. Veysel Eroğlu İş Merkezi bahçesinde yapılan törenle açıldı.

Törene, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Taner, Hüseyin Akalın, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, STK temsilcileri, protokol üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.

Açılış konuşmasını Şuhut İlçe Spor Müdürü Ahmet Başkurt yaptı. Başkurt,konu ile ilgili açıklamalarında, "Şuhut Kaymakamlığımızın koordinesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile 11 branşta ücretsiz açılacak olan İlçe Spor Merkezlerini çocuklarımız ve gençlerimizin hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Özellikle 5-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlerimizin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak, sporu sevdirmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, arkadaşlık duygularının gelişmiş daha centilmen sporcular yetiştirmek, iyi bir insan, iyi bir sporcu yetiştirmelerini sağlamak tek hedefimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle sayın belediye başkanımız Recep Bozkurt'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ise, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tüm Türkiye'de yaz mevsimini fırsat bilip açmış olduğu yaz spor okullarının startını bugün vermiş olduk. Şuhut'umuzda 11 branşta yüzlerce öğrencimizle bu yazı değerlendireceğiz. İnşallah bu konuda Şuhut Kaymakamlığı olarak Şuhut olarak bu yazı dolu dolu neşeli bir ortamda geçireceğiz. Bütün yazı bütün gençlerimizle beraber geçirmek istiyoruz. Bu duygularla biz startımızı vermiş olduğumuz spor okullarımız toplumumuza gençlerimize hayırlı olsun" dedi.

Yaz spor okulu öğrencisi Arda ise, konuyla ilgili açıklamalarında, "Şuanda çok heyecanlıyım çok mutluyum. Yazın böyle etkinliklerin açılmasından dolayı çok mutluyum. Şuhut Kaymakamımız Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanımız Recep Bozkurt'a çok teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA