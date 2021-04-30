Şuhut'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Şuhut'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Şuhut'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut- Mahmut köyü yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut köyü yolu istikametinden Şuhut ilçesine doğru seyir halinde bulunan E.Ç. idaresindeki 35 EPJ 50 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.B. idaresindeki 03 SF 512 plakalı motosiklete çarpıştı. Otomobil sürücüsü E.Ç. yaralanan motosiklet sürücüsü A.B.'yi Şuhut Devlet Hastanesi'ne getirdi. Şuhut Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından yaralı ileri bir tetkik amacıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar ise kazayı öğrenmesinin ardından durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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