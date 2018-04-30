Şuhut'ta Kan Bağış Kampanyasına Katılım Yoğun Oldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Türk Kızılayı Kan Merkezi tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi.

Kampanyaya ilçe halkı tarafından yoğun katılım gerçekleşti. Her hafta Afyonkarahisar'ın her ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenleyen Kızılay Kan Bağış Merkezi, Şuhut'ta düzenlediği kan bağışı kampanyasından oldukça memnun ayrıldı. - AFYONKARAHİSAR