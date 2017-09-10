Suat Serdar Attı Mainz Kazandı
Mainz 05'in, Bayer Leverkusen'i ağırladığı maçta, Türk asıllı futbolcu Suat Serdar da bir gol kaydetti.
Suat Serdar attı Mainz kazandı
Mainz 05'in, Bayer Leverkusen'i ağırladığı maçta, Türk asıllı futbolcu Suat Serdar da bir gol kaydetti.
Bayer Leverkusen, 22. dakikada Dominik Kohr'un attığı golle mücadelede 1-0 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü sürdüremedi. Mainz 05, 45. dakikada Yoshinori Muto, 57. dakikada Abdou Diallo ve 71. dakikada Suat'ın golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti.
İkinci yarıda Danny Latza'nın yerine oyuna dahil olan 20 yaşındaki Suat Serdar, Bundesliga'daki ilk golüne imza attı.
Mainz 05, bu skorla ilk galibiyetini alarak 3 puanla 12. sıraya yükselirken, bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Bayer Leverkusen ise 1 puan ve maç fazlasıyla 16. sırada kaldı.
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Kaynak: EuroSport.com