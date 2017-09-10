Suat Serdar attı Mainz kazandı

Mainz 05'in, Bayer Leverkusen'i ağırladığı maçta, Türk asıllı futbolcu Suat Serdar da bir gol kaydetti.



Bayer Leverkusen, 22. dakikada Dominik Kohr'un attığı golle mücadelede 1-0 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü sürdüremedi. Mainz 05, 45. dakikada Yoshinori Muto, 57. dakikada Abdou Diallo ve 71. dakikada Suat'ın golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti.





İkinci yarıda Danny Latza'nın yerine oyuna dahil olan 20 yaşındaki Suat Serdar, Bundesliga'daki ilk golüne imza attı.





Mainz 05, bu skorla ilk galibiyetini alarak 3 puanla 12. sıraya yükselirken, bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Bayer Leverkusen ise 1 puan ve maç fazlasıyla 16. sırada kaldı.



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