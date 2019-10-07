Su Ürünleri Kanununda değişiklik teklifi komisyonda

07.10.2019 23:20

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Su Ürünleri Kanununda değişiklik öngören kanun teklifi üzerindeki görüşmeler sırasında gerginlik yaşandı.

Komisyonda, teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelerde, Komisyon Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, su ürünleri mühendisleri için bir meslek kanunu hazırlanması konusunda destek vereceklerini söyledi.

Kanun teklifinde imzası bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de su ürünleri mühendislerine yönelik bir düzenlemenin yönetmelikle yapılabileceğini kaydetti.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, su ürünleri mühendislerinin, su ürünleri konusunda söz sahibi olması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin istihdam yaratması gerektiğini belirten Gaytancıoğlu, ziraat ve su ürünleri mühendislerine iş sahaları yaratılabileceğini dile getirdi.

Gaytancıoğlu, Su Ürünleri Kanununun 48 yıl sonra değiştirilebildiğini anımsatarak, düzenlemenin uzmanlaşmaya imkan sağlayacak şekilde yasalaşması gerektiğini anlattı.

Komisyonda teklifin "fahri su ürünleri görevlisi" düzenlemesi üzerindeki görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "fahri su ürünleri görevlisi" tanımını eleştirerek, su ürünleri mühendislerinin kanun teklifinde yer alması gerektiğini savundu.

Komisyonda "tiyatro sergilendiğini" ileri süren Barut, talep ettiği düzenlemeye yönelik önerge reddedilince toplantıyı terk etmek üzere salonun çıkışına yöneldi. Bu sırada Barut'un danışmanı, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, Barut'u eleştiren sözler sarf ettiğini öne sürdü. Bunun üzerine Barut, salona geri döndü.

AK Parti ve MHP'li üyeler, söz konusu danışmanın toplantıya müdahil olmasına tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Komisyon Başkanı Kılıç, toplantıya ara verdi.

Bu arada AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, cep telefonunu kullandığı sırada, CHP'li bir milletvekilinin danışmanının, telefonunun fotoğrafını çektiğini söyleyerek tepki gösterdi. Milletvekilleri arasındaki tartışma salonun dışında da bir süre devam etti.

Aranın ardından komisyon, teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelere devam etmek üzere yeniden toplandı.

Kaynak: AA