Su altı telefon kılıfları ne kadar? Tatilcilerin yeni gözdesi, uygun fiyatı ile su altı telefon kılıfları oldu!
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Su altı telefon kılıfları ne kadar? Tatilcilerin yeni gözdesi, uygun fiyatı ile su altı telefon kılıfları oldu!

Tatil sezonu ile birlikte denzilere akın eden vatandaşlar, suyun içinde dahi fotoğraf çekmek isteyince, su altı telefon kılıfları satışı patladı. Tatilcilerin en fazla talep ettiği ürünlerden olan su altı telefon kılıfları, her ortamda fotoğraf çekimini kolaylaştırıyor.

Su altı telefon kılıfları ne kadar? Tatilcilerin yeni gözdesi, uygun fiyatı ile su altı telefon kılıfları oldu!
20.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 20.07.2020 09:50

Yaz mevsimiyle birlikte sahiller dolup taşmaya başladı. Sosyal medyada deniz fotoğrafları paylaşmak isteyenler için ise su altı telefon kılıfları vazgeçilmez ürünlerden oldu. Diğer yandan su altı kameraların fiyatları tüketicinin bütçesine uygun olmayınca düşük fiyatları ile su altı telefon kılıfları talebi arttırdı.

Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yığun ilgi gösteriyor

DENİZ, FOTOĞRAF ÇEKİMİNE ENGEL DEĞİL

Marmaris'te tatil yapan ve su geçirmez kılıfıyla denizde fotoğraf çekmenin keyfini yaşayan veteriner Azad Kolgezen (27), "Su geçirmez kılıfı takıyorum, denizde video ve fotoğraf çekiyorum. Görüşmeleri bununla yapıyorum. Hayatın her anını çekmek için teknolojiden yararlanıyorum" dedi.

Tıbbi mümessil Metin Güler (32) de, "Su altında, su üstünde her türlü video ve fotoğraf çekiyoruz. Bu kılıf su geçirmiyor ve şimdiye kadar sıkıntı yaşamadık. Kuru kuruya yanımızda taşımaktansa su altı kılıfı sayesinde denizde bile fotoğraf çekiyoruz. Bütün dünya burada" dedi.

Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yığun ilgi gösteriyor

Bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Nilay Yılmaz (22) da, "Su altı kılıfı sayesinde telefonumu plajda fotoğraf ve video çekmek için sık sık kullanıyorum" derken, bir şirkette ön büro müdürü olan Tuğçe Kalkan (25), "Tüm sosyal medya hesaplarım burada. Sahilde de cep telefonumu kullanıp, fotoğraf-video çekerek paylaşım yapıyorum. Tüm dünyayı buradan öğreniyorum. Sahilde cep telefonu kullanırken su altı kılıfı avantaj oluyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan gelen gurbetçi Kadir Celal Topuz (29), "Cep telefonu bir gereklilik. Bu bir ihtiyaç ve sosyal medya çok kullanıldığı için gereklilik. Denizde de kullanıma imkan tanıdığı için su altı kılıfları bir ihtiyaç oldu" dedi.

Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yığun ilgi gösteriyor

SU ALTI TELEFON KILIFLARI NE KADAR?

Fiyatının makul olması nedeniyle telefon ve aksesuar satıcıları, kendilerine gelen talepten oldukça memnun olduklarını söyledi. Yoğun taleple su altı kılıf satmaya başladıklarını belirten cep telefonu ve aksesuarı satan mağaza işleten Gani Güleç, "Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tatile giden vatandaşlar, suyun altında çekim yapmak istiyorlar. Bu nedenle su altı telefon kılıflarına ciddi bir rağbet var. Tabii normalde bu işi gören kameralar var. Ancak onların fiyatları daha yüksek. Cep telefonlarınızı bu kılıfların içine koyup 3 tane olan çıt çıtını kapattıktan boynunuza asıp suya atlayabiliyorsunuz. Atladıktan sonra nefesiniz yettiğince çekim yapabilirsiniz. Bu kılıfları daha çok gençler ve çocuklar tercih ediyor. Su altında çektikleri fotoğrafları sosyal medyaya yüklediklerini söylüyorlar. Her telefona uyumlu olması da büyük avantaj. Bir tane kılıf aldığınız zaman tüm modellerde kullanabiliyorsunuz. Aslında bu iş için üretilen aksiyon kameralar var. Onların fiyatları bin 500 liradan başlıyor. Kılıfla arasında büyük bir fark var. Bu sebeple de kılıflar çok daha fazla rağbet görüyor" dedi. Kılıflar 10-20 liradan satışa sunuluyor.

Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yığun ilgi gösteriyor

"ÇEKİM KALİTESİNİ ETKİLEMİYOR"

Su altı çekim fotoğraflarının sosyal mecralarda daha çok ilgi gördüğünü belirten Mehmet Yıldız, şunları söyledi: "Yaz sebebiyle kılıf satışlarında ciddi bir artış var. Cep telefonu kılıfın hem satıcı hem de kullanıcısıyım. Fotoğraf ve video çekimlerinden de oldukça memnunum. Telefonunuzun çekim kalitesini de etkilemiyor. Denize gittiğimde telefonumu kılıfa koyup dalıyorum. Çektiğim fotoğrafları sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Tabi o fotoğraflara gelen beğeni sayısı da artıyor. Hemen her yaştan vatandaş fiyatının da uygun olması sebebiyle su altı kılıfı tercih ediyor. Bugüne kadar ne ben ne de müşterilerimiz bir sıkıntı yaşamadı. Çünkü kılıfta dört koruyucu kilit bulunuyor. İçine su girme ihtimali çok çok düşük."

Çocukları için su altı kılıf alan Metin Hasaydın (45), "13-15 yaşlarında iki çocuğum var. Yarın onları denize götüreceğim. Kılıfı da onlar kullansın diye aldım. Denize ve dalmaya çok meraklılar. Aldığımdan haberleri yok. Gördüklerinde çok mutlu olacaklarını düşünüyorum. Benim de çok hoşuma gitti" dedi.

Kaynak: DHA

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