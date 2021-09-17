Su altı görüntüleme şampiyonları Kaş'ta belirlendi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nda 5 kategoride ve bireyselde şampiyonlar belli oldu. Altın Palet Sualtı Görüntüleme Video Federasyon Kupası'nı ise Ömer Korkmaz kazandı.

Antalya'nın Kaş ilçesi, 14-16 Eylül tarihleri arasında su altının en iyi fotoğraf ve videolarının çekildiği Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası ve Altın Palet Sualtı Görüntüleme Video Federasyon Kupası etkinliklerine ev sahipliği yaptı. TSSF tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve Federasyon Kupası mücadelelerine 26 yarışmacı, 26 dalış eşi ve 1 serbest dalıcı olmak üzere toplam 53 sporcu katıldı. Kaş sahilindeki Kanyon, Heybeli Ada, Güvercin Ada ve Hidayet Koyu'nda 2 günde 4 ayrı dalış yapıldı. Fotoğrafta 5 ayrı kategoride ve video kategorisinde eşsiz görüntüler çekildi.

TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, Türkiye Şampiyonluğunu ve Federasyon Kupası'nı kazanan ve dereceye giren sporcuları kutladığını söyleyerek, "Su altı habitatımız inanılmaz güzelliklerle dolu. Bunu en iyi şekilde belgelemek ve insanlarımıza göstermek için çekilen bu fotoğraf ve videolar gerçekten çok değerli. Katılan tüm sporcu ve spor kulüplerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Antalya Valiliği, Antalya Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi, Kaş Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğü, organizasyon ekibine ve tüm görevlilere teşekkür ediyorum" dedi.