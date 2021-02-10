Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den Mardin Valiliğine ziyaret

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Büyükelçi Hassen, Mardin Valiliğini ziyaret ederek, Vali Demirtaş ile makamında görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş, iki ülke arasında gerçekleşen karşılıklı ziyaretlerin ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştireceğine inandığını belirtti.

Hassen de misafirperverliğinden dolayı Demirtaş'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz