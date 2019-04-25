Sri Lanka'daki Saldırıların Ardından Müslümanlar İntikam Korkusuyla Evlerinden Kaçıyor

Sri Lanka'da, Paskalya ayini sırasında kilise ve otellerin de aralarında bulunduğu, 8 noktayı hedef alan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırıların ardından hedef haline gelen Müslümanlar, misilleme korkusuyla evlerinden kaçıyor.

Saldırıların sorumluluğunu her ne kadar IŞİD üstlenmiş olsa da Müslüman azınlık faturanın genel olarak kendilerine kesilmesinden tedirgin. Euronews.com'da Görüntüle