Sri Lanka'da cumhurbaşkanlığı seçimini eski Savunma Bakanı Rajapaksa kazandı
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Sri Lanka'da cumhurbaşkanlığı seçimini eski Savunma Bakanı Rajapaksa kazandı

Sri Lanka'da dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi, eski Savunma Bakanı Gotabaya Rajapaksa oldu

17.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 17.11.2019 11:48
Sri Lanka'da cumhurbaşkanlığı seçimini eski Savunma Bakanı Rajapaksa kazandı

Sri Lanka'da dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi, eski Savunma Bakanı Gotabaya Rajapaksa oldu.


Hükümete ait internet sitesi news.lk'de yer alan sonuçlara göre, Sri Lanka Halk Cephesi adayı Rajapaksa, geçerli oyların yüzde 51,68'ini alırken, en yakın rakibi, iktidardaki Ulusal Birlik Partisinin adayı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sajith Premadasa'nın oyu yüzde 42,8 oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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