Spotify, Türkiye'de hizmet vermeye devam etmek için lisans alacak ve temsilcilik açacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayın lisansı olmadan hizmet veren Spotify'e uyarı da bulunmuş ve lisans alması için 72 saat süre vermişti. Türkiye'deki pazar payını kaybetmek istemeyen dünyaca ünlü dijital müzik platformu, lisans almaya ve Türkiye'de temsilcilik açmaya karar verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet ortamında yayın lisansı olmadan yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği internet sitelerine uyarı vermişti. Netflix ve Amazon Prime gibi şirketlerle anlaşma sağlanırken dünyaca ünlü dijital müzik platformu Spotify'a ise 72 saat süre verilmişti.

SPOTIFY LİSANS ALACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'de temsilciliği olmayan İsveç merkezli şirketin Stockholm'deki birimiyle temasa geçen RTÜK yetkilileri firmadan olumlu geri dönüş aldı. Buna göre, Spotify yayın lisansını alacak. Türkiye'deki Pazar payını kaybetmek istemeyen Spotify ayrıca Türkiye'de temsilcilik de açacak.