Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 499 lira 99 kuruş, en düşük 149 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 499 lira 99 kuruş, en düşük 149 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,7 artarak 208 milyon 235 bin 965 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 499 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 149 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 346 lira 99 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 349 lira 73 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 375 lira 67 kuruş, en düşük 120 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow